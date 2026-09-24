Etimesgut'ta yaşayan Buse Akgün Gök, 17 Eylül'de anasınıfında okuyan kızını almak için Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu'na gitti. Okul bahçesinde diğer velilerle birlikte bekleyen Akgün Gök'ün yanına boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök geldi. İkili arasında çıkan tartışmada Bayram Gök, eşini göğsünden ve kasığından bıçakladıktan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Buse Akgün Gök, Etimesgut'taki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bayram Gök ise polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Buse Akgün Gök'ün durumu ağır oldu. Boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök'ün bıçakladığı Buse Akgün Gök (26), 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gök'ün cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İki çocuk annesi Buse Akgün Gök'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gölbaşı Mezarlığı Camisi'ne götürüldü. Yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gök, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN"

Buse Akgün Gök'ün ablası Nurcan Yıldız, ağabeyinin kardeşini tehdit ettiğini ve çocuklarını görmesine izin vermediğini belirterek, "Bayram kin besledi, kardeşimi tehdit etti. Çocuklarını göstermedi, çocuklarına hasret gitti." dedi.

Yıldız, olay günü kardeşinin kızına kokulu kalem ve silgi aldığını, Bayram Gök'ün ise "Orada konuşacağız" diyerek yanına geldiğini anlattı. Ablasının her yerinden bıçaklandığını, 5-10 dakika sonra ambulansın geldiğini ve entübe edildiğini söyledi.

Ablasının çocuklarına yakın olmak için Etimesgut'ta ev tuttuğunu aktaran Yıldız, "Annem de çocukların çantasında takip cihazı buldu. Parka giderken cihaz öttü." ifadelerini kullandı.

Buse Akgün Gök'ün 4 ve 7 yaşında iki çocuğunun olduğunu belirten Yıldız, "Yetimhane çocukları aldı. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın; kadın cinayetleri son bulsun" dedi.

Kardeşi Rabia Akgün ise "Ben canımın yarısını toprağa verdim. Sokağa çıkamasınlar, en ağır cezayı alsın, müebbet alsın." diye konuştu. Ablasının 5 aydır çocuklarını görmediğini, "Çocuklarım korkuyor" diye tehdit edildiği için polise gidemediğini söyledi.

Kuzeni Ayşen Çelik de "Her şeyi planlamış, planlamasa zaten bıçak taşımaz. Küçücük kız, 'Anne, babamdan uzak dur yanında bıçak gezdiriyor' demiş" dedi.