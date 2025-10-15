Bursa'da girdikleri okul bahçesinde bir öğrencinin harçlığını gasbetmek isteyen 2 şüpheli, araya giren müdür yardımcısı A.Ö.'yü darbedip, burnunu kırdı.

Alınan bilgiye göre Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki Mehmet Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine öğle saatlerinde giren 2 şüpheli, bahçede bulunan 9'uncu sınıf öğrencisi E.K.'nin (15) harçlığını gasbetmeye çalıştı. Bu esnada olayı görüp, müdahale etmek isteyen müdür yardımcısı A.Ö., 2 şüpheli tarafından darbedildi.

A.Ö.'nün aldığı darbelerle burnu kırılırken, şüpheliler kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan A.Ö.'nün darbeye bağlı işitme kaybı yaşadığı ve kaburgalarında ezilme oluştuğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.