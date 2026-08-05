Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler üzerine resen soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde görüntülerin Güngören İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde kaydedildiği tespit edildi.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan kişinin Abdullah U. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.