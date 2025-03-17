Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Banana şehrinde, yıllardır fark edilmeyen bir kaya parçası üzerinde 66 fosilleşmiş dinozor ayak izi keşfedildi. Bu dikkat çekici keşif, Queensland’in kırsal bir bölgesinde bulunan bir okulda gerçekleşti. Okulun girişinde sergilenen üç parmaklı ayak izleri bulunan kaya, yerel öğretmenler tarafından dikkatle incelenmesi için paleontolog Anthony Romilio'ya gönderildi. Yapılan analizler, kaya üzerinde erken Jura dönemine, yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izlerinin bulunduğunu ortaya koydu.

FOSİLLEŞMİŞ KEMİKLER OLMASA DA FOSİLLER DEĞERLİ

Queensland Üniversitesi’nden paleontolog Anthony Romilio, bu keşfin, Avustralya’da şimdiye kadar belgelenmiş en yoğun dinozor ayak izi koleksiyonlarından biri olduğunu vurguladı. Romilio, "Bu fosil, dinozorların sayısı, hareketleri ve davranışları hakkında eşsiz bir bilgi sağlıyor. Özellikle, o döneme ait fosilleşmiş dinozor kemiklerinin bulunmuyor olması, bu bulgunun önemini daha da artırıyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.

KÖMÜR MADENCİLERİ KEŞFETTİ

Bu ilginç kaya parçası, aslında 2002 yılında kömür madencileri tarafından keşfedildi. Madenciler, kaya üzerindeki sıra dışı izleri fark ettikten sonra, fosili Queensland’in Biloela kasabasındaki bir okula hediye etti. Okulun girişinde sergilenen kaya, uzun yıllar boyunca değerinin tam olarak anlaşılmadığı bir parça oldu. Romilio, araştırma sırasında okulda bazı öğretmenlerin bu kayanın bir replikadan ibaret olduğunu düşündüğünü belirtti ve "Herkes bunun bir dinozor ayak izi olduğunu biliyordu, ancak bir araştırmacının gözünden kaçan detaylar vardı" dedi.

66 FARKLI DİNAZOR İZİ

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, yaklaşık bir metrekarelik kaya parçasında tam 66 ayrı dinozor ayak izi keşfedildi. Romilio, bu ayak izlerinin Anomoepus scambus adlı küçük, tıknaz ve iki ayak üzerinde yürüyen otçul bir dinozora ait olduğunu belirtti. Ayrıca Romilio, bölgede sadece okulda değil, çevrede de dinozor fosillerinin bulunduğunu ve bir kömür madeni otoparkında 2 tonluk bir kaya parçasında da bir başka dinozor ayak izine rastladığını söyledi.