Okul binasının yıkımı sırasında kafatası ve kemik parçaları bulundu

Olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan eski bir okul binasının yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıktı. İş makinesiyle yapılan hafriyat çalışmaları sırasında kepçe operatörü, toprağın içinde kafatası ve kemik parçalarına rastladı.

Durumu fark eden operatör çalışmayı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kepçeyle çıkarılan ve insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ile kemik parçalarını muhafaza altına aldı.

Mahalle sakinleri, okulun bulunduğu alanın geçmişte mezarlık olarak kullanıldığını iddia etti. Kemiklerin toprak altında ne kadar süre kaldığı ve kime ait olduğu yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.