Yaklaşan yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektöründe hazırlıklar başlarken, bu yıl bir okul çantasını doldurmanın maliyeti yüzde 25 zamlandı.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, bir öğrencinin okul çantasının dolum maliyetinin geçen yıl 2 bin liranın altında olduğuna işaret ederek şöyle devam etti.

Keresteci, "Bir okul çantasının en düşük maliyeti geçen yıl 1900-2000 lira arasındaydı. Bu araştırmayı Türkiye'nin 7 bölgesine göre yapıyoruz.

Şu anda yaklaşık yüzde 25'lik bir artış söz konusu geçen yılın ortalamasına göre, 2 bin 500 lira ortalama maliyet var. Sektör kendi içinde kâr marjlarını düşük tutarak tüketicinin daha uygun maliyette kırtasiye ürünleri almasını sağlıyor"

Keresteci, enflasyon oranlarının altında bir fiyat politikası izlediklerini ifade etti.