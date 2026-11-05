Mardin’in Kızıltepe ilçesinde okul çıkışında bisikletiyle mesaisini tamamlayıp evine gitmeye çalışan bir öğretmen, nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen yorgun merminin hedefi oldu. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede eğitim veren Sakarya Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen, okul çıkışında evine gitmek üzere bisikletiyle yola koyuldu. Mahalle güzergahında ilerlediği sırada havadan gelen yorgun bir mermi çekirdeği öğretmenin bacağına isabet etti.

BİSİKLETTEN DÜŞTÜ, YARDIMINA EKİPLER KOŞTU

Merminin bacağına çarpmasıyla acı içinde kalan ve bisikletinden inen öğretmeni gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğretmen, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğretmenin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

MAGANDANIN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, mermi kovanı ve çekirdeğin geliş açısını belirlemek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, meskun mahalde havaya ateş açarak öğretmenin yaralanmasına yol açan şahsı ya da şahısları tespit edip yakalamak amacıyla geniş çaplı tahkikat yürütüyor.