Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyünde saat 14.00 sıralarında korku dolu dakikalar yaşandı. Taşımalı eğitim kapsamında okul çıkışı öğrencileri Vezirli köyünden alarak Gürkavak köyü ve bağlı mezralara götüren 30 S 2396 plakalı minibüs, bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
12 ÖĞRENCİ YARALANDI, BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi, Köprüce mevkisinde yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 12 öğrenciye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
AİLELER HASTANEYE KOŞTU, DURUMLARI İYİ
Yaralı öğrenciler ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyup hastaneye akın eden aileler çocuklarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.