Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis aracına Cuma günü okul çıkışında silahlı saldırı düzenlendi. İçinde 20 öğrencinin bulunduğu araca 8 mermi isabet ederken, servis şoförü M.E. ile öğrenciler H.B. ve İ.B. yaralandı. Olayın, şoför M.E.’nin husumetli olduğu M.A. ve T.A’yı konuşmak için araca almasının ardından çıktığı öğrenildi. Seyir halindeki araçta başlayan tartışma, 450 Evler mevkisinde kavgaya dönüştü. Araçtan inen M.A’nın silahla ateş açması sonucu şoför bacağından vuruldu.

YARALI ŞOFÖR ÖĞRENCİYİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Saldırgan M.A’nın daha sonra içinde öğrencilerin bulunduğu servise rastgele ateş ettiği, ardından T.A ile birlikte olay yerinden kaçtığı belirtildi. Yaralanmasına rağmen direksiyon başına geçen şoför M.E., kurşunların isabet ettiği iki öğrenciyi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Tedavilerinin ardından şoför ile 9’uncu sınıf öğrencisi H.B. taburcu edilirken, sırtına mermi isabet eden İ.B.’nin iç organlarında hasar oluştuğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay sonrası M.A. ile T.A yakalanarak gözaltına alındı.

BÜYÜK TRAVMA YAŞADILAR

Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki İ.B.’nin 4 gün içinde iki ameliyat geçirdiği ve yeniden ameliyata alınacağı öğrenildi. Amida Haber'e konuşan Baba Mehmet Salih B., kızının durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, “Bilinci açık ancak durumu ağır. Doktorlar kalıcı hasar olabileceğini söyledi. Diğer öğrenciler de büyük travma yaşadı, bazı çocukların kıyafetlerinde kurşun izleri var” dedi.