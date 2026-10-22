Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde, okuldan çıkıp eve giden 8 yaşındaki ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi S.B., sokakta sürü halinde dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Çocuğun yardım çığlıklarını duyan bir kadın, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı. Çocuğun kollarında, bacaklarında ve sırtında da köpek ısırıkları nedeniyle yaralar oluştuğu belirtildi.
Ailesi, olaya tepki göstererek mahalledeki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.