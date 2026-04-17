NOW ekranlarının merakla beklenen dizisi “Yeraltı”, 12. bölüm tanıtımında kritik değişikliklere gidildi. Bu hafta içerisinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası, yayımlanan yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyüyen tepkiler sonrası yeniden düzenlendi. FRAGMAN YAYINLANDI, TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ Aksiyon sahnelerinin yoğunluğu, özellikle de bir berber dükkanında geçen şiddet içerikli sahne, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Söz konusu sahne, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından “rahatsız edici” ve “zamanlaması hassas” olarak değerlendirilerek eleştirildi. FRAGMAN YENİDEN KURGULANDI Gelen tepkilerin ardından ilk yayınlanan fragman dijital mecralardan kaldırıldı. Yapım ekibinin, özellikle tartışma yaratan sahneleri çıkararak tanıtım videosunu yeniden kurguladığı öğrenildi.

