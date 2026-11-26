Samsun’un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nda kantinden aldığı simidi yemeye başlayan öğrencinin bir süre sonra soluk borusuna simit parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrencinin durumunu fark eden kantin görevlisi Azize Taşkın, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.
Taşkın'ın uyguladığı Heimlich manevrasının ardından öğrencinin boğazındaki simit parçası çıktı ve çocuk yeniden nefes almaya başladı.
Öğrencinin hayatını kurtaran müdahalenin yaşandığı anlar ise okulun güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.