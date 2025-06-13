İş insanı 49 yaşındaki Aziz İnsan Aktaş, sahip olduğu servete ulaşmadan önce Diyarbakır Bağlar’da Faik Ali İlkokulu’nda annesi ve babasıyla okul kantini işletiyordu.

Aktaş, Diyarbakır’da kurduğu şirketle 2015-2017’de ilk olarak TBMM ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün temizlik, yemek, hazırlama ve sunma, çay, mutfak işleri ile bahçe temizliği işlerinin iki yıllık ihalesini aldı.

Ardından rüşvet suçundan mahkûm olan AKP’li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yönetimindeki belediyenin 2019 ve 2021’de açtığı asfalt ve araç kiralama ihalelerini aldı.

88 milyon liraya aldığı asfalt ihalesinin bilirkişi incelemesinde gerçek değerinin 30 milyon TL olduğu anlaşıldı.

İhaleye fesat davası açıldı, Aktaş’ın kardeşleri dahil 26 kişi yargılandı.

MİLYARLIK GELİR

TAPDK, DHMİ, Yargıtay, Danıştay, EÜAŞ, TBMM, Emniyet Genel Müdürlüğü, devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ihalelerini aldı.

Aktaş’ın ihale alıp hizmet verdiği belediyeler arasında, Adana, Kahramanmaraş, Trabzon, Gaziantep ve Aydın büyükşehir belediyeleri, Elazığ, Isparta, İzmit, Adıyaman, Yozgat belediyeleri ile ilçe belediyeleri var.

Tüm bu kurumlardan alınan ihale bedelinin güncel rakamla 15 milyarın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Bu gelirin 12 milyar lirasının AKP’li belediyeler ve kamu kurumları, 3 milyar lirasının ise CHP’li belediyelerden alınan ihale geliri olduğu belirtiliyor.

KIBRIS’TA DA VAR

Aktaş’ın Kıbrıs’ta da AKP’li iş insanı ortaklarıyla adrese teslim birçok ihale aldığı, bunlardan birinin de 4 milyon 346 bin 320 Euroluk elektronik sayaç alımı ihalesi olduğu öğrenildi. Kısa sürede zenginleşen Aktaş, bugün milyonluk ihalelerin, özel jetlerin ve deniz taşımacılığının merkezinde yer alıyor.

Sevgilisine çocuk yaptırdı, evlendirdi

Rüşvet verip kamu ihalelerine fesat karıştırdığı; ihalelerin yaklaşık bedelini önceden belirleyerek haksız menfaat temin ettiği gerekçesiyle tutuklanan Aktaş’ın şeytani planı akıllara durgunluk verdi.

49 yaşındaki Aktaş’ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisinin kendisinden hamile kalması üzerine eşi ve çocuklarının haberi olmaması için kadını yanında çalışan bir işçisiyle evlendirdiği ortaya çıktı.

Kimliği çıkarılan bebeğin baba adının Aziz İhsan, soyadının da Aktaş olduğu kayıtlara geçirildi.