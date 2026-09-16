Türkiye'de 14 Eylül'de milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Okulda satılan yiyecekler de yeniden gündeme geldi. İngiltere'de de okullarda kızartma yasağına hazırlık başlıyor.

İngiltere'de açıklanan yeni okul yemeği standartları kapsamında yağda kızartılmış yiyeceklerin okul menülerinden çıkarılması planlanıyor. Düzenleme, 13 yılı aşkın süredir değişmeyen okul yemek standartlarının kapsamlı biçimde güncellenmesini öngörüyor.

Yeni kurallarla birlikte sebze, meyve, tam tahıl, mercimek ve nohut gibi bakliyatların okul yemeklerinde daha fazla yer alması hedefleniyor. Ana yemeklerin yanında sebze sunulması, bakliyatların haftada en az bir kez menüye girmesi ve makarna ile ekmekte tam tahıllı seçeneklerin artırılması planlanıyor.

BALIK PATATES VE KIZARMIŞ TAVUK MENÜDEN ÇIKACAK

Yeni standartlara göre yağda kızartılmış balık-patates, tavuk nugget gibi ürünler okul yemeklerinde yer almayacak. İşlenmiş et ürünleri, dondurma ve şeker oranı yüksek tatlıların sunulma sıklığı da azaltılacak.

Okulların yemek menülerini ve gıda politikalarını internet sitelerinde yayımlaması da istenecek. Yeni kuralların İngiltere'de Eylül 2027'den itibaren uygulanması, ortaöğretim okullarının ise 2028'e kadar uyum sağlaması bekleniyor.

Düzenlemenin gerekçesi olarak çocukluk çağı obezitesi, diş çürükleri ve çocukların sebze, meyve ve lif tüketiminin yetersiz olması gösteriliyor.

TÜRKİYE'DE KANTİNDE KIZARTMA YASAK

Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun 17 Ağustos 2026 tarihli kararında okul kantinlerinde satışı uygun bulunmayan gıdalar arasında kızartılmış ürünler yer aldı.

Kararda, "Kızartılarak hazırlanan gıdalar ve satış yerinde kızartılmış ürünler" okul kantinlerinde satılamayacak gıdalar arasında sayıldı. Bu ifade, hem önceden kızartılmış ürünlerin hem de kantinde doğrudan kızartılarak satılan ürünlerin yasaklandığını gösteriyor.

FIRINDA PATATES SATILABİLECEK Mİ?

Kızartılmış patatesin yasaklanmasının ardından akla gelen soru ise fırında patatesin durumu oldu. Bilim Kurulu kararına göre fırınlanmış patates ürünleri, börek, makarna, pizza, pide, pilav ve spagetti gibi gıdalarla birlikte değerlendiriliyor.

Bu ürünlerin 100 gramında enerji 250 kaloriyi, doymuş yağ 5 gramı, sodyum ise 400 miligramı aşmamalı. Yani bir patates ürünü kızartılmışsa satışı yasak olacak; fırınlanmışsa ise belirlenen beslenme kriterlerine uygun olması gerekecek.

KIZARTMA YASAĞI BESİN SKORUNA BAKMADAN UYGULANACAK

Karara göre kızartılmış ürünler, besin skoru değerlendirmesine bakılmaksızın yasaklanan gıdalar arasında yer alıyor. Yani ürünün enerji, yağ veya tuz oranı düşük olsa bile kızartılarak hazırlanmış olması kantinde satışını engelliyor.

İNGİLTERE'DE OKUL YEMEKLERİ, TÜRKİYE'DE KANTİNLER

İngiltere'deki düzenleme doğrudan okul yemeklerini hedeflerken Türkiye'deki karar ağırlıklı olarak kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi okul içi gıda satış noktalarını kapsıyor. İngiltere'de yağda kızartılmış ürünler okul menülerinden çıkarılacak; Türkiye'de ise kızartılmış gıdalar okul kantinlerinde satılamayacak.