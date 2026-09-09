Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan “Okul Gıdası Logosu” uygulaması, Türk Böbrek Vakfının da desteğiyle yürütülüyor. Daha önce çeşitli nedenlerle ertelenen proje, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte uygulanmaya başlanacak.

SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi kapsayan sistemle, kantinlerde satılan ambalajlı gıdaların belirlenen besin kriterlerine uygun olup olmadığının daha kolay anlaşılması amaçlanıyor. Özellikle şeker, tuz ve yağ miktarı açısından belirlenen sınırları aşan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek.

KANTİNLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILAMAYACAK?

Yeni düzenlemeyle çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilecek çok sayıda ürün okul kantinlerinin dışında tutulacak.

Bu kapsamda enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler satılamayacak. Bunun yanı sıra kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamur işi ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler de okul gıdası kapsamında değerlendirilmeyecek.

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, tuz oranı düşük olsa bile tuzlu krakerlerin de okul kantinlerinde bulunmaması gereken ürünler arasında değerlendirilebileceğini belirtti. Aydın ayrıca meyve suyu yerine doğrudan taze meyve tüketilmesinin daha sağlıklı bir seçenek olduğuna dikkat çekti.

KANTİNLERDE HANGİ ÜRÜNLERE İZİN VERİLECEK?

Uygulama kapsamında belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilecek. Diyetisyen Aydın’ın verdiği bilgilere göre öğrencilerin ulaşabileceği ürünler arasında şunlar yer alıyor:

Mevsimine uygun taze meyveler ve çiğ tüketilebilen sebzeler

En fazla 30 gramlık porsiyonlarda kuru meyve ve tuzsuz kuruyemiş

En fazla 250 mililitrelik taze sıkılmış meyve ve sebze suyu

Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri ve yumurta

Tam buğday ekmeği

İçme suyu ve doğal mineralli su

Şekersiz sakız

Böylece okul kantinlerinde yüksek miktarda şeker, tuz ve yağ içeren ürünler yerine öğrencilerin daha sağlıklı alternatiflere yönlendirilmesi hedefleniyor.

BESLENME ÇANTASI DA ÖNEMLİ

Uzmanlar, çocukların sağlıklı beslenmesinde yalnızca okul kantinlerinde yapılacak düzenlemelerin yeterli olmayacağını, evden okula götürülen beslenme çantalarının da büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Özellikle ilkokul çağındaki çocukların okula gitmeden önce kahvaltı yapması ve gün içerisinde dengeli beslenmesi öneriliyor. Beslenme çantasında kuru meyve, tuzsuz kuruyemiş, süt, tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç, ayran, ev yapımı köfte, taze meyve ve benzeri seçeneklerin bulunabileceği ifade ediliyor.

‘TAM BUĞDAY UNU İÇİN KAMPANYA TÜRKİYE’YE YAYILACAK’

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan da düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beslenme alışkanlıklarının evde başladığına dikkat çeken Kaplan, çocuklarda gıda okuryazarlığının geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Kaplan, içme sütleriyle ilgili tebliğde yapılması planlanan değişiklikle ürünlerdeki şeker miktarının azaltılacağını ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerin kullanımının sağlanacağını söyledi.

Kaplan ayrıca tam buğday ununun daha yaygın kullanılmasını hedefleyen bir kampanya başlatılacağını belirterek, Konya'da başlayacak çalışmanın ilerleyen dönemde Türkiye geneline yayılacağını ifade etti.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise uygulamanın çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Aşırı tuz ve şeker tüketiminin obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğuna dikkat çeken Erk, “Okul Gıdası Logosu” taşıyan ürünlerin yalnızca okul kantinlerinde değil, marketlerde de yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirtti.