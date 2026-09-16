Okulların pazartesi günü yeniden açılmasıyla birlikte öğrencilerin beslenmesi yeniden gündeme geldi. Yeni eğitim-öğretim yılında üç bakanlığın işbirliğiyle okul kantinlerinde çocukların tükettiği yiyecek ve içeceklere yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Yeni uygulamayla kantinlerde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış ürünler ile şekerlemelerin satışı yasaklandı. Kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar da kantinlerde satışa sunulamayacak ürünler arasında yer aldı.

TOSTLARDA DA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Düzenlemede tostlarda kullanılan peynirle ilgili de değişikliğe gidildi. Halk arasında krem peynir olarak bilinen eritme peynirlerin okul kantinlerinde hazırlanan tostlarda kullanılması yasaklandı.

Bunun yanı sıra tostlarda en az 20 gram peynir kullanılması zorunlu hale getirildi. Veliler ise kantinlerde sağlıksız atıştırmalıklara yönelik yasakları desteklediklerini belirterek, çocukların beslenmelerinin evden hazırlanmasının ekonomik açıdan da daha uygun olduğunu ifade ediyor.

FİYATLAR YÜZDE 6,2 ARTTI

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni düzenlemeyle bazı ürünlerde değişiklik yapıldığını söyledi. Çok şekerli ürünlerin satışının yasaklandığını belirten Osmanoğlu, ambalajlı ürünlerin ise 200 kaloriyi aşmaması gerektiğini ifade etti.

Osmanoğlu, yeni eğitim-öğretim yılında kantin fiyatlarına yüzde 6,2 oranında zam yapıldığını açıkladı. Buna göre daha önce 90 liraya satılan tostun fiyatı 100 liraya yükseldi. Bir tost ve ayranın toplam maliyetinin 130 liraya ulaştığını belirten Osmanoğlu, "Çocukların beslenmesi için elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz." dedi.

KANTİN FİYATLARI BELLİ OLDU

Yeni dönemde okul kantinlerinde ürünlerin fiyatları da şöyle belirlendi:

Simit: 30 TL

Açma ve poğaça: 35 TL

Tavuk döner: 145 TL

Yarım litre su: 15 TL

Çay: 25 TL

Soğuk sandviç: 100-125 TL

Hamburger: 160 TL

Ekmek arası köfte: 180 TL

Et dürüm: 180 TL

TABLDOT 285 LİRAYA ÇIKTI

Okullarda sunulan tabldot yemeklerin fiyatları da açıklandı. Üç çeşit yemekten oluşan menünün fiyatı 245 lira, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi.

Günlük 130 liralık harcama üzerinden yapılan hesaplamaya göre bir öğrencinin haftalık kantin masrafı 650 liraya ulaşıyor.