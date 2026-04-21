15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 20 kişi ise saldırı nedeniyle yaralandı.



Katliamın aynı okuldaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından, emniyet amiri babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjör ile gerçekleştiği ortaya çıkarken, Türkiye'yi sarsan olay hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.





ANNE ÖĞRETMENİN YÜZÜNE TELEFON KAPATMIŞ



Yeni Şafak'ın haberine göre, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin saldırı öncesindeki sıra dışı hareketleri de öğrenciler ve öğretmenler tarafından takip edilmekteydi. Okulun rehber öğretmeni Ejder İ’nin, çocuğun psikolojik durumunu görüşmek amacıyla anneye ulaşmaya çalıştığı ancak anne Pınar Peyman Mersinli’nin telefonu yüzüne kapattığı öğrenildi.





AİLE 'OĞLUMUZ ÇOK ZEKİ' DİYEREK UYARILARA KULAĞINI KAPATTI



Ailenin, çocuklarının “aşırı zeki” olduğu ve bu nedenle uyum sorunu yaşadığı yönündeki değerlendirmesinin hem babanın savcılık ifadelerine hem de saldırganın yazdığı manifestoya yansıdığı ifade ediliyor. Annenin ifadesi basına yansımazken, bir gece gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığı biliniyor. Bu durum, kamuoyunda annenin profilinin de detaylı şekilde incelenmesi gerektiği yönünde değerlendirmelere neden oluyor.





