

İstanbul’da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde bir devlet okulunda kayıt yaptırmak isteyen veliler, ellerine tutuşturulan listeyle neye uğradığını şaşırdı. Eğitim-öğretimin ücretsiz olması gerekirken, velilerden istenen akılalmaz şartlar ve "koli koli" kırtasiye malzemeleri büyük tepki topladı.

FATURA DÖKÜMLERİ VE TARİHÇELİ ADRES İSTENDİ

Kayıt listesinde sadece klasik kimlik fotokopisi veya e-Devlet belgesiyle yetinilmedi. Okul yönetimi, velilerden adeta bir kredi başvurusundaymışçasına son 6 aylık elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ile tarihçeli yerleşim yeri belgesini talep etti. Adres doğrulaması adı altında velilerin aylardır ödediği faturaların dökümünü istemek, eğitim hakkının önüne geçiştirilen bürokratik bir eziyet olarak değerlendirildi.

EĞİTİM BÜTÇESİ VELİNİN OMUZLARINDA

Asıl skandal ise listenin kırtasiye ve hijyen ürünleri kısmında yaşandı. Okul idaresi, kayıt şartı olarak tek bir öğrencinin tüketeceğinin katbekat üzerinde malzeme talep etti:

2 Koli Z Peçete

5 Top A4 Kâğıdı

1 Kutu Tahta Kalemi

Devletin okullara sağlaması gereken temel hijyen ve kırtasiye giderleri, koli ve top hesaplarıyla doğrudan velilerin sırtına yüklendi.

ÖZEL MARKA PİL ŞARTI!

İsteklerin sınırı bunlarla da kalmadı. Liste sonunda yer alan "5 KALEM PİL" isteğinin yanına parantez içinde "(DURACELL)" yazılarak marka dayatmasında bulunulması pes dedirtti.