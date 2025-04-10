9 Eylül 2019 yılında bakanlık iki ara tatil kararı almış, eğitim hayatına 1'er hafta daha tatil eklenmişti.

Bu karara yöneltilen eleştirilere dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilimsel araştırmalar, öğrencilerin belirli aralıklarla öğretim faaliyetlerine ara vermesinin öğrenmeyi daha etkili hale getirdiğini ve kolaylaştırdığını gösteriyor. Yaz tatili uzadıkça ‘yaz tatili unutması’ olarak bilinen durumun azalması da mümkün olabiliyor" cevabını vermişti.

YARIYIL TATİLİ 1 AY OLACAK İDDİASI

İkinci ara tatilin başlamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ara tatillerin kaldırılarak, yarıyıl tatilinin 1 aya çıkarılması gündeme geldi. Bakanlık kaynakları ara tatilin kaldırılması için bir hazırlık olmadığını belirtiyor.

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren meselenin bir de ekonomik boyutu var. Tatiller, turizmi canlandıran önemli etkenlerden biri.

YAZ TATİLİ 1 AYA DÜŞEBİLİR

Öte yandan dünyada sadece Türkiye'de uygulanan 2 buçuk aylık yaz tatilinin 1 aya düşürülmesi tartışılıyor.

Yılın en sıcak olduğu dönemler, Temmuz ayının ortası ile Ağustos ayının ortası olarak düşünülüyor. Bakanlık, konuyla ilgili turizm sektörünün temsilcilerinin görüşlerini de alacak.