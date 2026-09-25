İddiaya göre olay, okul koridorunda iki öğrenci arasında yaşandı. “Sevgilime yan baktın” meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından öğrencilerden biri sınıf arkadaşına fiziksel saldırıda bulundu. YERE ÇÖMELSE DE KURTULAMADI Olay sırasında saldırıya uğrayan öğrencinin kendisini korumaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, öğrencinin bir süre sonra yere çömelerek saldırıdan korunmaya çalıştığı anlar yer aldı. Saldırıda bulunan öğrencinin ise arkadaşının yere çömelmesinin ardından da karşısında durduğu ve saldırgan tavırlarını sürdürdüğü görüldü. AKRAN ZORBALIĞI YENİDEN GÜNDEMDE Okul koridorunda yaşanan ve görüntülere yansıyan olay, öğrencilerin okul ortamındaki güvenliği ile akran zorbalığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Olayın ardından okul yönetiminin herhangi bir işlem yapıp yapmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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