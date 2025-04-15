Eyüpsultan Anadolu Lisesi okul müdürü Serkan Akgöl, geçen hafta yaşanan eylemlerin sürmemesi için, 13 Nisan 2025 Pazar günü 12. sınıf temsilcilerine WhatsApp’tan ses kaydı atarak, “Bir hafta boyunca izinlisiniz okula gelmeyeceksiniz” dedi. Müdür Akgöl, dün sabah okula giden 12. sınıf öğrencilerini de okula almadı.
Lisedeki protestoda bir gelişme daha yaşandı. Öğrencilerinin eylemine destek olan öğretmen Hasan Koçali, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırma gerekçesi olarak, öğretmenin protestolara dahil olması, çeşitli araçlarla eylem yapması, okul yönetiminin uyarılarına uymaması gösterildi.
Serkan Akgöl
ÖĞRETMENE DESTEK
Öğrenciler, usulsüz izin ilan etmeye itiraz etti ve okul müdürün, anayasal eğitim hakkını ihlal ettiğini öne sürdü. Öğrenciler, görev yeri değiştirilen öğretmenleri için de destek eylemlerini sürdürüyor.