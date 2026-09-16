Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde bir okul müdürü hakkında, aynı okulda görev yapan kadın öğretmene yönelik “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Savcılık, soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar ve görüntü inceleme tutanağını delil olarak gösterdi.

ÖĞRETMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Eleşkirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay, 3 Haziran 2025’te meydana geldi. Aynı okulda görev yapan öğretmen, okul müdürü M.T. ile Ağrı’daki Özel Eğitim Uygulama Okulu’na gittikten sonra dönüş sırasında M.T.’nin kendisine yönelik fiziksel temasta bulunduğunu ve cinsel içerikli sözler söylediğini öne sürerek şikâyetçi oldu.

Müşteki ifadesinde, M.T.’nin elini bacağına koyarak sıvazladığını, ardından elini yukarı doğru götürmeye başladığını ve kendisini uyarmasına rağmen temasın sürdüğünü iddia etti.

OLAYI TELEFONLARIYLA KAYDA ALDIĞINI SÖYLEDİ

Müşteki, savcılığa verdiği ek ifadesinde M.T. ile Ağrı merkezde bulunan baraja gittiklerini belirterek burada da kendisine yönelik fiziksel temaslarda bulunulduğunu öne sürdü.

Müşteki ayrıca M.T.’nin daha önce kendisine bazı erkek öğretmenlerle ilgili sorular yönelttiğini ve 3 Haziran 2025’te yaşanan olayları iki farklı telefonla hem ses hem de görüntü olarak kaydettiğini söyledi.

“ÇOK BÜYÜK EŞEKLİK YAPTIM” SÖZLERİ DOSYADA

İddianamede yer alan 12 Haziran 2025 tarihli görüntü inceleme tutanağı da soruşturmanın delilleri arasında gösterildi.

Tutanakta M.T.’nin görüntülerde müştekiden özür dilediği ve “çok büyük eşeklik yaptım” ifadelerini kullandığı belirtildi. M.T.’nin ayrıca davranışının kendisine ait olmadığını savunduğu ve yaşananları içtiği enerji içeceğinin etkisine bağladığı aktarıldı.

SAVCILIK: DELİL VE ŞÜPHE BULUNUYOR

İddianamede M.T.’nin suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Ancak soruşturma kapsamında alınan beyanlar, görüntü inceleme tutanağı ve diğer delillerin birlikte değerlendirildiği, M.T.’nin eyleminin “cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal” niteliğinde olduğu kaydedildi.

Savcılık, M.T.’nin “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İddianame Eleşkirt Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.