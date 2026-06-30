Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, yardımcı atamalarında liyakatsizlik yapıldığını iddia ederek istifa etti. Köse, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak atama işlemlerinde liyakate uyulmamasına isyan etti.

Zehir zemberek bir açıklama yapan Köse'nin sözlerinden öne çıkanlar şunlar oldu:

UYGUN GÖRDÜKLERİ İSİMLERİ ATAMIŞLAR

"Resmi bir sıfatı olmadığı halde bir sendika temsilcisi beni amirimmiş gibi arayıp, ‘Sizin okula şunları uygun gördük’ dedi.

Çok şaşırdık, en saygılı şekilde bizim zaten iki arkadaşla anlaştığımızı söyledik.

Ama günün sonunda bir baktık ki gerçekten o ‘uygun gördükleri’ insanlar buraya atanmışlar.

Hangi yapıya, kime hizmet ediyorsunuz bilmiyorum ama ben bu vatana, bu devlete ve bu bayrağa hizmet ediyorum. Sizin sözünüz geçer akçe olduğu sürece burada okul müdürlüğü yapamam.”