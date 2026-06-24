Eğitim camiası, aynı okulda görev yapan bir okul müdürü ile öğretmen arasında yaşandığı öne sürülen yasak aşk iddiasıyla gündeme oturdu.

Müdürün eşi tarafından ortaya çıkarıldığı belirtilen ve daha sonra sosyal medyaya sızan WhatsApp yazışmaları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Yazışmalarda yer alan "Benim karım sensin" ifadeleri ile boşanma vaatleri dikkat çekerken, olay eğitim çevrelerinde tartışma konusu oldu.

MÜDÜRÜN EŞİ YAKALADI

İddiaya göre, aynı okulda görev yapan bir okul müdürü ile öğretmen arasındaki gizli ilişki, müdürün eşinin telefonunda gördüğü mesajlarla ortaya çıktı.

Eşinin telefonundaki yazışmaları fark eden kadının bu mesajları ifşa etmesinin ardından olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, iddialar geniş yankı uyandırdı.

"YALANLAR SÖYLÜYORSUN, EŞİNİ BOŞA"

Sızdırılan ekran görüntülerinde, öğretmen ile müdür arasında geçen ve okul ortamına da taşınacağı anlaşılan diyaloglar dikkat çekti.

İşte sosyal medyada infial yaratan o yazışmalar:

Öğretmen: Eşin yanında mı?

Müdür: Evet, ne oldu?

Öğretmen: Eşinle fotoğraf paylaşıyorsun, akşama kadar benimle vakit geçirip yalanlar söylüyorsun. Eşini gerçekten boşa ya da bu ilişki bitsin.

Müdür: Her şeyi yoluna koyunca boşanacağım, biliyorsun.

Öğretmen: Bunları bırak artık, beni oyalamayı kes. Ben bu ilişkiye devam etmek istemiyorum.

Müdür: Seni seviyorum. Çocuklarım var biliyorsun, sadece doğru zamanı bekliyorum. Yarın okulda konuşuruz, böyle WhatsApp’tan olacak şey değil bu.

Öğretmen: Peki, sana karınla iyi vakit geçirmeler.

Müdür: Benim karım sensin.