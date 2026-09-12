“Eğitim ve Öğretim” başlıklı hutbede öğretmen ve velilere çocukların yalnızca dünyadaki başarıları için değil, ahiret hayatı için de yetiştirilmesi çağrısı yapıldı.

‘AHİRET İÇİN ÇALIŞIN’

Diyanet, çocukların inanç, örf, adet, tarih ve kültür doğrultusunda yetiştirilmesini istedi. Hutbede, “Bugün bize düşen; inancımızı, örf ve adetlerimizi, tarih ve kültürümüzü en doğru şekilde evlatlarımıza tanıtmaktır” denildi.

Çocukların eğitimindeki asıl başarının “Allah’ın rızasına ulaşmak” olduğu belirtilen hutbede, dünyevi başarıları için ahiret çalışmak gerektiğine dair notlar aktarıldı.