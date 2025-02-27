Olay, saat 13.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi 2127'nci Sokak’taki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu'nun önünde meydana geldi. Buket K. çocuklarını almak için eğitim gördükleri okulun önüne gittiğinde geçen yıl temmuz ayında boşandığı Ramazan Ç. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ramazan Ç., kavga sırasında yanındaki tabancayı çekip Buket K.'yi vurdu, ardından da silahın namlusunu kendi başına dayayıp, ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Buket K. ile Ramazan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.