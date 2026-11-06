Zonguldak'ta bir özel okulun önünde korna çalma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada çarşı ve mahalle bekçisi Eren Ü. yaralanırken, onu darbettiği iddia edilen eski polis memuru Kadir T. gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Yayla Mahallesi Kadırga Caddesi'nde meydana geldi. Çocuklarını okula bırakmaya gelen Kadir T. ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Eren Ü. arasında korna çalma nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, üzerinde resmi bekçi üniforması bulunan Eren Ü.'nün darbedildiği belirtildi. Çevredekilerin araya girerek ayırdığı kavganın ardından burnunun çatladığı öğrenilen Eren Ü., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.
Gözaltına alınan Kadir T., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.