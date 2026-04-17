Kahramanmaraş’ta biri öğretmen 10 kişinin hayatını kaybettiği okula saldırıyı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin katliamdan günler önce İngilizce olarak kaleme aldığı notlar ortaya çıktı. 14 yaşındaki saldırganın kendisini herkesten zeki olarak görmesi ve kendisini üstün insan olarak tanımlaması dikkat çekti.

'HAYATIM BOYUNCA YALNIZ KALDIM'

Gazeteci Çetin Aydın’ın aktardığına göre, saldırganın 11 Nisan tarihli notunda kan donduran detaylar dikkat çekti. 14 yaşındaki saldırgan, “Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım.

İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir” diye yazdı.

Notunda aile ilişkilerine yönelik ifadeler de kullanan saldırgan Mersinli, “İnsanlar benim bu durumum yüzünden bazı şeyleri varsayıyor ama bu yalnızlıktan değil. Zaten yalnızım. Çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Hep yalnızım. Ama şunu düşünmek yalnızlığın bir sebep olduğu anlamına gelmez. Yalnızlık bir sebep değildir. Bu sadece bir durumdur” dedi.

‘BEN ÜSTÜN İNSANIM’

Kendisine yönelik ifadelerinde de dahi olduğunu iddia eden Mersinli, “Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. Kendime sadığım. Ben daha iyiyim. Ortalama zekanın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı. Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım. İnsanlar hep yaşıma göre olgun olduğumu söyledi” ifadelerini kullandı.

‘KÜÇÜKKEN BİLE HERKESTEN ZEKİYDİM’

Okulu bırakıp İngilizce öğrendiğini kaydeden saldırgan, okula ilişkin görüşlerinde de şunları yazmış:

“Okulu bıraktım. Anaokulunu bıraktım ve İngilizceyi öğrendim. 3. sınıfa kadar okudum, sonra ilkokuldan ayrıldım. Küçükken bile okuldaki herkesten daha zeki olduğumu düşünürdüm. Onlara bakar ve 'annemin aptal arkadaşlarının çocukları' gibi görürdüm. Daha ilkokuldayken onların gerisinde olduklarını düşünürdüm. Benim kadar hızlı öğrenemediklerini fark ettim. Bu yüzden okulu bıraktım. Okul bana bir şey katmıyordu. Kendi kendime öğrenmek daha hızlıydı. Ben zaten herkesten daha iyiyim.”