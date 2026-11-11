Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’na yönelik silahlı saldırının HTS ve görüntü inceleme tutanaklarında, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin telefon trafiği ile saldırı öncesindeki hareketlerine ilişkin tespitler yer aldı. Kullandığı telefon hattında, evden çıktığı andan itibaren saldırı anını da kapsayan toplam 38 dakika 19 saniyelik internet bağlantı kaydı bulundu.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Mersinli’nin 15 Nisan’da gerçekleştirdiği saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı. ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı tutanaklar, saldırı günü okulda yaşananların yanı sıra saldırıdan iki gün önceki poligon ziyaretine ilişkin görüntüleri de içeriyor.

SALDIRI SIRASINDA DA İNTERNET BAĞLANTISI VARDI

HTS inceleme tutanağına göre, Mersinli’nin kullandığı ve babası Uğur Mersinli adına kayıtlı hatta saat 13.14’te 1108 saniye, saat 13.33’te ise 1191 saniye süreyle GPRS kaydı bulundu. Toplam bağlantı süresi 38 dakika 19 saniye olarak belirlendi.

Aynı hattan, annesi Peyman Pınar Mersinli’nin kullandığı belirtilen ve yine babası adına kayıtlı diğer hatla olay günü iki görüşme yapıldı. Saat 13.10’daki görüşme 193 saniye, saat 13.32’deki görüşme ise 22 saniye sürdü.

Tutanakta, saldırganın hattındaki arama ve aranma kayıtlarının çok aktif olmadığı, görüşmelerin çoğunlukla annesi ve babasının kullandığı belirtilen hatlarla gerçekleştiği kaydedildi. Bu görüşmelerin günde üç-dört defayı aşmadığı belirtildi.

OKULA GİRİŞİNDEN ALTI DAKİKA SONRA ATEŞ AÇTI

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Mersinli, saat 13.14.19’da Haydarbey Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Sırtında çanta, elinde resim dosyası ve cep telefonu, kulağında kulaklık bulunan saldırgan, saat 13.22’de okula ulaştı. Yaklaşık bir dakika kapının önünde bekledikten sonra saat 13.23’te ana girişten içeri girerek birinci kata çıktı.

Tutanaklarda, koridorda ve tuvaletlerde bulunduğu sırada telefonuna belirli aralıklarla baktığı, saat 13.25’te bir tabancayı çıkarıp kontrol ettiği belirtildi. Mersinli, saat 13.29’da koridorda kendisine doğru ilerleyen iki kız öğrenciye ateş etti. Ardından başka bir tabancayla merdiven girişine doğru ateş açtı ve bir sınıfa girdi.

Görüntülerde, ateş açılması üzerine Din Kültürü öğretmeni A.T., Okul Müdürü C.K. ve Sosyal Bilgiler öğretmeni M.Ü.’nün kaçtığı anlar da yer aldı. Kaynakta, A.T. ve C.K. hakkında kaymakamlıkça soruşturma izni verildiği, M.Ü. hakkında ise soruşturma izni talep edilmediği belirtildi.

ŞALTERLER İNDİRİLİNCE KAMERA KAYDI KESİLDİ

Kayıtlara göre rehber öğretmen E.İ., saat 13.30.08’de silah sesleri üzerine ikinci kat merdivenlerinden aşağı inerek olay yerine baktı. Saat 13.30.17’de “Elektrik, elektrik” diye bağırarak alt kata koştu ve saat 13.30.28’de okulun elektrik panosundaki şalterleri indirdi.

Tutanakta, bu nedenle okul içi güvenlik kamerası kayıtlarının yalnızca saat 13.22 ile 13.30.28 arasındaki bölümünün elde edilebildiği kaydedildi.

SALDIRIDAN İKİ GÜN ÖNCE POLİGONA GİTMİŞ

Baba Uğur Mersinli’nin, 13 Nisan 2026’da oğluyla Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu’na gittiklerini ve oğluna atış yaptırdıklarını söylemesi üzerine poligonun kamera kayıtları da incelendi.

İnceleme tutanağına göre baba ve oğul, saat 14.44-14.45 sıralarında araçla poligona geldi. Burada Emniyet Amiri G.K., kurum hekimi G.İ. ve görevli polis memurlarıyla bir süre oturdular. Atışın ardından, bölgeden ayrılmadan önce saat 16.14 sıralarında İsa Aras Mersinli’nin cep telefonuna bakarken eliyle silah sıkma hareketi yaptığı görüntülere yansıdı.

Babanın ilk ifadesinde silah ve mermileri kilitli Maraş sandıklarında sakladığını, şarjörlerin silahlara takılı bulunmadığını söylediği de aktarıldı. İnceleme tutanağında içi boş üç sandığın fotoğrafları yer aldı.

AİLELER BAĞLANTILARIN ARAŞTIRILMASINI İSTİYOR

Saldırıda çocuklarını kaybeden aileler, Mersinli’nin olay öncesindeki internet trafiğinin, Discord üzerinden yazıştığı kişilerin ve poligonda görevli polislerin rolünün tüm yönleriyle araştırılmasını talep ediyor. Aileler, olası ihmallerin ve bağlantıların ortaya çıkarılmasını istiyor.

Mersinli’nin anne ve babası hakkında hazırlanan iddianamede, geçmişe dönük HTS incelemesinde üçüncü bir kişinin saldırıya azmettirdiğine, yardım ettiğine veya başka bir şekilde iştirak ettiğine ilişkin tespit yapılmadığı belirtilmişti.

Bununla birlikte iddianamede, dijital incelemelerde Mersinli’nin olaydan önce Discord üzerinden yurt dışından erişim sağlayan bazı kullanıcılarla yaptığı yazışmalarda okula silahlı saldırı düzenleyeceğini paylaştığının tespit edildiği kaydedilmişti. Bu kişilerin saldırıya iştirak edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla ilgili adli birimler ve sosyal medya platformlarının temsilcilikleriyle yazışmalar yapıldığı belirtilmiş, sosyal medya uygulamalarında görüştüğü kişiler yönünden ayırma kararı verilmişti.