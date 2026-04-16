Salı günü Şanlıurfa'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından dün de Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenledi.



1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörü sırt çantasına koyarak öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda hedef gözetmeksizin öğrenci ve öğretmenlerin üzerine ateş açan Mersinli, matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 8 öğrenciyi öldürdü ve 17 öğrencinin yaralanmasına neden oldu.



Saldırgan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli



WHATSAPP PROFİL FOTOĞRAFINDA KORKUNÇ DETAY



Babasına ait silahlarla saldırı gerçekleştiren Mersinli, saldırıda kullandığı silahla kendisine ateş ederek hayatına son verdi. Türkiye'de infial yaratan saldırının ardından Mersinli hakkında kan donduran bir ayrıntı ortaya çıktı.



2008 doğumlu Mersinli'nin çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta profil fotoğrafına 2014 yılında ABD'de düzenlediği silahlı saldırı ile 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger'ı koyduğu öğrenildi.





22 yaşındaki Rodger, 23 Mayıs 2014 tarihinde Kaliforniya’nın Isla Vista kentinde bıçak ve silah kullanarak düzenlediği saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, saldırı sonrası intihar etmişti.





