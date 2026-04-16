Kahramanmaraş’ta dün bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından yaptığı paylaşım nedeniyle eleştirilerin hedefi olan, AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi şirketi Esenlik A.Ş.’nin eski Genel Müdürü Veysel Tay, polis ekiplerince gözaltına alındı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMA GÖZALTI

Edinilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki çocuğa ilişkin ifadeler içeren paylaşımı sonrası hakkında işlem başlatılan Tay, Malatya’da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesinin beklendiği bildirildi. Tay’ın paylaşımında, saldırıyı gerçekleştiren çocuğa yönelik değerlendirmeleri ve “sözde eğitimciler” ifadesi kamuoyunda tepki çekmişti.

DARP İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Veysel Tay, geçtiğimiz ay Malatya’daki bir özel eğitim kurumunda görev yapan kadın yöneticiye fiziksel saldırıda bulunduğu iddialarının ardından görevinden istifa etmişti.

TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Tay, söz konusu sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-14 yaşındaki bir çocuğa (silah nedir bilmeyen bir çocuğa) eline silah almaktan başka bir çıkış yolu bırakmayan, küçük bir çocuğu hayatından her şeyden vazgeçirten, sonra da utanmadan çocuğu cani ilan edip, kendilerini korunmaya muhtaç gibi gösteren, haya yoksunu sözde eğitimcileri(!) Allah'a havale ediyorum. Başta 14 yaşındaki bu çocuk olmak üzere hayatını kaybeden tüm çocuklara Allah'tan rahmet diliyorum.