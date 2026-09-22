Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen saldırıda öğrenciler yaralandı.

Manisa Valiliği, saat 09.40'ta yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre sekiz kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralanan öğrencilerin saçma isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtilirken, iki öğrencinin sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aynı lisenin 9. sınıf öğrencisi H.O. olduğu belirlendi.

Yaralıların tamamı öğrenci

Saldırıda yaralananların tamamının öğrenci olduğu belirtildi. İki öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer öğrencilerin ise saçma isabet etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Yaralı öğrencilerin isimleri şöyle:

16 yaşındaki I.O. — Hayati tehlikesi bulunuyor.

16 yaşındaki B.S. — Hayati tehlikesi bulunuyor.

16 yaşındaki K.F.Y. — Saçma yarası var.

15 yaşındaki H.E.B. — Saçma yarası var.

17 yaşındaki K.B. — Saçma yarası var.

17 yaşındaki A.G. — Saçma yarası var.

16 yaşındaki B.T. — Saçma yarası var.

16 yaşındaki M.K. — Saçma yarası var.

16 yaşındaki N.M. — Saçma yarası var.

14 yaşındaki R.D. — Saçma yarası var.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde genç şüphelinin elinde tüfekle bulunduğu görüldü.

Manisa Valiliği açıklamasında, "Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Valilik, soruşturmayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.