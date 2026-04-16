Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katliamının şokunu yaşarken acı olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Saldırıda vefat eden 9 kişiden birisi olan öğretmenin adının Ayla Kara olduğu öğrenildi.

Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara’nın, öğrencilerini korumak için siper olduğu sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

FEDAKARLIĞI YÜREKLERİ DAĞLADI

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişim ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Ayla Kara’nın, saldırı anında öğrencilerini korumaya çalıştığı öğrenildi. Kara’nın öğrencilerini kurşunlardan korumak üzerlerine kapandığının ortaya çıkması yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

OKULUN SEVİLEN ÖĞRETMENİYDİ

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğu belirtilen Ayla Kara’nın vefatı, eğitim camiasında derin üzüntü yarattı.

Ayla Öğretmenin meslektaşları, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Kara’nın öğrencilerine olan bağlılığı, fedakarlığı ve örnek kişiliğine vurgu yapılan mesajlarda, eğitim camiasının büyük bir değerini kaybettiği ifade edildi.

ACI HABERİ DUYAN EŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Kahramanmaraş'taki okul katliamında yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara’nın acı haberini alan eşinin kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Acılı eşin sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.