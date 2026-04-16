Dün saat 13.30 sıralarında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet mensubu babasına ait 5 silah ve 7 şarjör ile okula silahlı saldırı düzenledi.



İki farklı sınıfa girerek çok sayıda kişiye ateş eden Mersinli, daha sonra kendisine ateş ederek yaşamını sonlandırdı. Saldırıda 9 öğrenciyle birlikte, öğrencilerini korumak için üzerlerine kapanan matematik öğretmeni Aysel Kara da hayatını kaybetti.



Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Aysel Kara



EŞİ ACI HABERİ ALINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Aysel Kara'nın akrabası Hülya Kara, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile vefat haberini almasının ardından Kara'nın eşinin kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



Hastanede tedavi altına alınan eşin sağlık durumuna ilişkin bekleyiş devam ediyor.





