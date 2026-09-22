İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne geldi.

Bakanlar, saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında yaralı öğrencilerin yakınlarıyla da görüşüldü.

"15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜFEĞE NASIL ERİŞTİ?"

Ziyaret sırasında bir yaralı yakını, silahın 15 yaşındaki bir çocuğun eline nasıl geçtiğine tepki gösterdi.

Yaralı yakını, “Aileler dikkat etmeli. Kocaman tüfek nasıl 15 yaşında bir çocuğun elinde olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani” ifadeleriyle silahların çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini dile getirdi.

BAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN VURGU

Bakan Mustafa Çiftçi ise silahların muhafazasında ailelerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Çiftçi, yaralı yakınının sözlerine karşılık, “Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak” dedi.

Bakanın açıklaması, çocukların silahlara erişiminin engellenmesi konusunda ailelerin alması gereken güvenlik önlemlerine dikkat çekti.