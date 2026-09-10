Eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kala öğrencileri okul heyecanı, velileri ise artan okul masraflarının endişesi sardı. Bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti, 2025’e göre yaklaşık yüzde 30 artarken masraflar arasında en önde yer alan yıllık okul servisi ücretleri de 93 bin lirayı aştı.

ARTIŞ yüzde 40’I BULDU

Servis ücretleri geçen eğitim öğretim yılına göre İstanbul’da yüzde 10, Ankara’da yüzde 25.49, İzmir’de ise yüzde 35 zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün belirlediği yıllık okul servis ücretleri 0-1 kilometre için 39 bin 970 lira, 23-25 kilometre için de 93 bin 610 lirayı buldu.

Ankara’da ise okul servis ücretleri 0-3 kilometre için 27 bin 331 lira, 10-15 kilometre için de 40 bin 432 lira oldu. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ilave 527 lira ödenmesine karar verildi. İzmir’de ise 3-6 kilometre için 32 bin 850 lira olurken 36-40 kilometre için de 83 bin 250 lirayı buldu.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk, büyükşehirlerde ücretlerin yüzde 35-40 arttığına dikkat çekti. Aktürk, İstanbul’daki yüzde 10’luk artışın sebebinin yıl içindeki yüzde 40’lık ara zam olduğunu belirtti. Gider artışı nedeniyle yüzde 60 zam talep ettiklerini ancak belediye kararıyla bunun yüzde 25.49’a indiğini aktardı.

İstanbul’da yaklaşık 40 bin liradan başlıyor

Okul servisi ücretleri yıllık mesafeye göre Ankara’da 27 bin 331 liradan başlıyor. İzmir’de bu rakam 32 bin 850 lirayı, İstanbul’da ise 39 bin 970 lirayı buluyor.