Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Azadi Mahallesi'ndeki Şair Nabi Ortaokulu'nda Nuriye Şeyhun'u okul tuvaletinde baygın halde bulan öğrenciler durumu okul idaresine bildirdi.
Okul yönetimi hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuriye Şeyhun'u yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRMİŞ OLABİLİR
Ancak genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şeyhun'un ölümünün, epilepsi nöbeti geçirmesi nedeniyle olabileceği belirtilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.