Okulların açılmasına sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin ulaşımını sağlayacak okul servislerinde yeni dönem ücretleri netleşmeye başladı.

Büyükşehirlerde servis ücretlerine yüzde 20 ila 35 arasında zam yapılırken, artan maliyetler ailelerin eğitim bütçesindeki yükü daha da ağırlaştırdı.

Velilerin servislerle ilgili yaşadığı sorun ise yalnızca zamlarla sınırlı kalmadı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde, belediyeler veya ilgili kurumlar tarafından belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep edildiği yönündeki şikâyetler dikkat çekti.

Bazı okullarda servis hizmetinin okul yönetimiyle anlaşmalı tek bir firma üzerinden yürütülmesi de velilerin tepkisine neden oluyor. Okul yönetiminin farklı bir servis firmasına izin vermediği durumlarda aileler, sunulan ücret ve koşulları kabul etmek zorunda kalıyor.

Bu durum, velilerin alternatif servis arama ya da fiyat konusunda pazarlık yapma imkânını da büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

İLK TAKSİT NAKİT İSTENDİ

Servis ücretlerine ilişkin tartışmaların bir diğer başlığını ise ödeme yöntemi oluşturuyor. Bazı velilere gönderilen servis kayıt duyurularında, ilk taksidin nakit olarak ödenmesinin istendiği belirtiliyor.

İddialara göre bazı servis işletmecileri, belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep ederken kayıt ve ödeme işlemlerini de resmi bir belgeye bağlamıyor.

Ücretlerin elden ve zarf içerisinde alınmasının yanı sıra kayıt işlemleri için velilerin telefon veya internet üzerinden değil, doğrudan şirket merkezine gitmeleri isteniyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre,ödeme karşılığında ise velilerin elinde çoğu zaman herhangi bir resmi belge bulunmadığı, ödemenin yalnızca bir kâğıt üzerindeki imzayla kayıt altına alındığı belirtiliyor.

Okul yönetimleri ise servis ücretleri konusunda “Bizim elimizde bir şey yok” yaklaşımını sürdürüyor. Ancak bazı veliler, okul yönetimleri ile servis işletmecileri arasında ekonomik bir bağ bulunduğunu iddia ederek konuyu valiliklere taşıyor.

Okul, kırtasiye, kıyafet ve beslenme gibi eğitim kalemlerindeki artışa servis ücretlerinin de eklenmesi, özellikle aynı anda birden fazla çocuğu okula giden ailelerin bütçesini zorluyor.

Servis ücretleri böylece yalnızca öğrencilerin ulaşım gideri olmaktan çıkarken, velilerin okul tercihini ve aile bütçesini doğrudan etkileyen önemli bir maliyet kalemine dönüşüyor.

ÜCRETLER YÜKSELİYOR

Ağustos ayında açıklanan güncel tarifeler, servis ücretlerindeki artışın boyutunu ortaya koyuyor. Ankara’da yeni dönem servis ücretleri yüzde 25 oranında artırılırken 0-3 kilometrelik güzergâhın sezonluk ücreti 27 bin 332 liraya yükseldi.

3-6 kilometrede 30 bin 155, 6-10 kilometrede 35 bin 786, 10-15 kilometrede ise 40 bin 433 lira ücret uygulanacak.

Rehber personel ücreti de 750 liradan bin liraya çıktı.

Kahramanmaraş’ta servis ücretleri yüzde 35 artarken, 0-3 kilometrelik güzergâhın aylık bedeli 3 bin liraya yükseldi. Diyarbakır’da aynı mesafe için ücret 2 bin 200 lira olarak belirlendi.

Kocaeli’de ise servisçilerin yüzde 40 zam talebine karşılık yüzde 35 artış kabul edildi ve 0-1 kilometrelik güzergâhın aylık ücreti KDV dâhil 3 bin 388 liraya çıktı.

Türkiye’nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip İstanbul’da ise yeni dönem tarifesi henüz kesinleşmedi. Servis ücretlerinin önümüzdeki günlerde yapılacak UKOME toplantısıyla netleşmesi bekleniyor.

SERVİSÇİ MALİYETTEN, VELİ FATURADAN DERTLİ

Okul servislerindeki ücret tartışmasının bir tarafında artan maliyetlerden yakınan servis esnafı, diğer tarafında ise yükselen faturalarla karşı karşıya kalan veliler bulunuyor.

Servis işletmecileri; akaryakıt, bakım, kasko, sigorta ve personel giderlerindeki artış nedeniyle yüzde 35-45 oranında zam talep ettiklerini belirtiyor. Esnaf, mevcut tarifelerin artan maliyetler karşısında kendilerini zorladığını savunuyor.

Veliler ise özellikle birden fazla çocuğun servis kullanması ve zorunlu “rehber personel” ücretinin eklenmesiyle birlikte toplam maliyetin daha da yükseldiğine dikkat çekiyor. Bazı aileler, artan servis ücretleri nedeniyle çocuklarını kendi imkânlarıyla okula götürmeyi ya da yakın çevredeki ailelerle ortak ulaşım sağlamayı değerlendiriyor.

BELİRSİZLİK KORSAN TAŞIMACILIK ENDİŞESİNİ BÜYÜTÜYOR

Eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala tartışmanın odağında yalnızca zam oranları değil, velilerin karşılaştığı şartların ne ölçüde denetlendiği de bulunuyor.

Resmî tarifelerin üzerinde ücret talep edilmesi ve bazı okullarda servis hizmetinin tek firma üzerinden yürütülmesi gibi uygulamalar, velilerin tepkisine neden oluyor.

Artan maliyetler karşısında bütçesi zorlanan bazı veliler, yasal ve denetimli ulaşım seçeneklerinin pahalı hale gelmesi durumunda çocuklarını okula ulaştırmak için korsan taşımacılığa yönelmek zorunda kalabileceklerini ifade ediyor.