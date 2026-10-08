Son dönemde okullarda meydana gelen şiddet olayları, ilkokul çağındaki çocukların davranışlarına da yansıdı. Bir öğretmenin sınıfındaki öğrencilerle ilgili paylaştığı gözlemler, çocukların okulda karşılaşabilecekleri olası tehlikelere karşı önlem almaya çalıştığını ortaya koydu.

10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ OKULA İLK YARDIM ÇANTASIYLA GELDİ

Bir sınıf öğretmeni, 10 yaşındaki öğrencisinin okula ilk yardım çantasıyla geldiğini belirterek çocukların yaşadığı güvenlik kaygısına dikkat çekti. Öğretmen, öğrencilerin son dönemde yaşanan silahlı ve bıçaklı saldırıları kendi aralarında konuştuğunu, olası bir tehlike karşısında nasıl hareket edeceklerine ilişkin planlar yapmaya başladığını aktardı.

ÖĞRENCİLER NEDEN CAM KENARINDA OTURMAK İSTİYOR?

Öğretmen, sınıfındaki bazı öğrencilerin tehlike anında pencereden kaçabilmek amacıyla özellikle cam kenarındaki sıralarda oturmak istediğini söyledi. Çocukların okulda karşılaşabilecekleri olası saldırılara karşı kendi güvenlik önlemlerini düşünmeye başladığını belirten öğretmen, "Öğrencilerim bir tehlike anında atlayıp kaçabilmek için özellikle cam kenarında oturmak istiyor. Bugün 10 yaşındaki bir öğrencim okula ilk yardım çantasıyla geldi" ifadelerini kullandı.

OKULLARDAKİ ŞİDDET OLAYLARI ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Son dönemde yaşanan silahlı ve bıçaklı saldırıların ardından öğrencilerin okul ortamına ilişkin güvenlik kaygıları gündeme geldi. Çocukların olası bir saldırı sırasında kaçış yollarını düşünmesi ve yanlarında ilk yardım malzemeleri bulundurması, şiddet olaylarının öğrencilerin günlük davranışlarına nasıl yansıdığını gösteren örnekler arasında yer aldı.

ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ NASIL ETKİLENİYOR?

Eğitimciler ve çocuk psikologları, ilkokul çağındaki öğrencilerin sürekli tehlike ihtimalini düşünmesinin güvenlik kaygısıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor. Çocukların okulda kendilerini güvende hissetmemesinin öğrenme süreçlerini, sosyal ilişkilerini ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Öğretmenin aktardığı olay da okul güvenliğinin çocuklar üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.