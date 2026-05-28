

1846 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya İmparatorluğu arasında imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki sınırı 49. paralel boyunca düz bir çizgi halinde belirledi. Ancak bu karar, kıyı şeridinin doğal yapısını dikkate almadığı için Kuzey Amerika haritasında sıra dışı bir bölgenin ortaya çıkmasına neden oldu. Washington eyaletine bağlı Point Roberts yarımadası, kara bağlantısı açısından tamamen Kanada’ya bağlı kalırken siyasi olarak ABD toprağı olarak kabul edildi.

Bugün hâlâ devam eden bu ilginç durum, bölgede yaşayan insanların günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Point Roberts sakinleri, ABD’nin geri kalanına ulaşabilmek için mutlaka Kanada sınırından geçmek zorunda kalıyor.

GÜNLÜK YAŞAM SINIR KAPILARINA BAĞLI

Point Roberts’ta yaşayanlar için sıradan sayılabilecek birçok ihtiyaç, aslında uluslararası prosedürlerle birlikte geliyor. Market alışverişi yapmak, doktora gitmek ya da çocukları okula götürmek bile sınır geçişlerini zorunlu hale getiriyor.

Özellikle öğrenciler, ABD’deki devlet okullarına ulaşabilmek için her gün dört ayrı sınır kontrol noktasından geçiyor. Sabah Kanada’ya giriş ve yeniden ABD’ye dönüş yapan öğrenciler, aynı işlemleri akşam dönüş yolunda tekrar etmek zorunda kalıyor.

Bölgeye ulaşan temel tüketim ürünleri de önce gümrük kontrolünden geçiyor. Bu durum hem teslimat süreçlerini uzatıyor hem de günlük ihtiyaçların maliyetini artırıyor.

ACİL DURUMLARDA ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ DEVREYE GİRİYOR

Point Roberts’ın sıra dışı konumu, acil durum hizmetlerini de etkiliyor. Ambulans, polis ve diğer acil müdahale ekipleri, iki ülke arasında yapılan özel iş birliği anlaşmaları sayesinde hızlı hareket edebiliyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) ile çeşitli resmi kurumlar da bölgedeki egemenlik ve güvenlik süreçlerini koordineli şekilde yürütüyor. Küçük bir yarımada olmasına rağmen Point Roberts, iki ülkenin idari sistemlerinin sürekli temas halinde olduğu özel bölgelerden biri olarak görülüyor.

İZOLASYON BAZI SAKİNLER İÇİN AVANTAJ

Tüm lojistik zorluklara rağmen Point Roberts hâlâ birçok kişi için cazip bir yaşam alanı olmaya devam ediyor. Bölgenin sakin atmosferi, düşük suç oranı ve küçük sahil kasabası hissi, özellikle kalabalık şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Büyük şehir merkezlerine uzak olması bazıları için dezavantaj değil, tam tersine huzurlu bir yaşamın parçası olarak değerlendiriliyor.

TARİHİ BİR HATA, FARKLI BİR YAŞAM BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜ

Point Roberts bugün yalnızca coğrafi bir anormallik değil; aynı zamanda tarihsel kararların günlük yaşam üzerindeki etkisini gösteren dikkat çekici bir örnek olarak öne çıkıyor. Bölge, bürokratik zorluklarla iç içe olsa da burada yaşamayı tercih edenler için sakinlik ve izolasyonun sembolü haline geldi.