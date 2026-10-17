ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Silver Rail İlkokulu'nda Perşembe günü öğleden sonra gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Yetkililer, özel eğitim sınıfına pompalı tüfekle giren 16 yaşındaki saldırgan Griffin J. John II'nin, sınıftaki öğretmenin fiziki müdahalesi ve ardından içeri giren, okulda çocuğu okuyan Kaylub Giamanco isimli babanın yasal silahıyla ateş açması sonucu vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Öğretmen ve velinin gösterdiği cesaret, saldırganın katliam yapmasını önledi. Saldırıdan önce gerçekleşen olaylar ise duyanları dehşete düşürdü.

ARKA KAPIYI PATLATTI

Bend Polis Şefi Mike Krantz, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, saldırganın sınıfta "Maverick 88" model 12 kalibre pompalı tüfekle en az 15 el ateş ettiğini bildirdi.

Tüfeğin kuş saçması, iri saçma ve tek kurşun olmak üzere üç farklı mühimmat tipiyle doldurulduğu belirtildi.

Kamera kayıtlarına göre John, okul çitlerinin üzerinden tüfeğini attıktan sonra çitleri tırmadı.

Griffin J. John II

Bu sırada kırmızı bir kamyonetin sürücüsü John ile sözlü olarak karşı karşıya geldi.

Şüphelinin aracına üç el ateş etmesi üzerine olay yerinden uzaklaşan sürücü, acil çağrı hattı 911'i arayarak ilk ihbarda bulunan kişi oldu.

Ana kapıdan girmeye çalışan saldırgan burada veli Giamanco ile karşılaştı.

Giamanco, durumu anlayarak yasal taşıma hakkı olan silahıyla saldırgana ateş açtı. Vurulan saldırgan okulun arka kapısına kaçtı, bu kapının kilidini ateş ederek patlattı.

Daha sonra eskiden eğitim gördüğü özel eğitim sınıfına doğru koşan John, burada bir katliam yapmak için kapıyı açtı.

KATLİAMI BERABER DURDURDULAR

Polis şefi Krantz, kimliği açıklanmayan öğretmenin cep telefonunu 16 yaşındaki John'a fırlattığını, ardından şüpheliyi yere düşürerek silahını almaya çalıştı.

Krantz, öğretmenin çabasını överek, "O olayda yaralanmadı, ancak neredeyse kesinlikle daha fazla kan dökülmesini engellemeye yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Bu sırada tabancasıyla sınıfa giren Kaylub Giamanco, öğretmen ile saldırgan arasındaki boğuşmayı görünce tabancasıyla ateş açtı.

Giamanco ailesi

16 yaşındaki saldırgan John çok sayıda merminin isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırıda 5 yaşındaki Rhoam Summer, 8 ve 11 yaşlarında iki öğrenci ile 25 yaşındaki öğretmen Megan Lambert hayatını kaybetti.

Saldırıda tekerlekli sandalye kullanan 7 yaşındaki Saylor Graham ile 54 yaşındaki öğretmen Becky Drury ağır yaralandı.

NBC News'e konuşan Kyle Giamanco, Graham'ın yüzünden vurulduğunu aktarırken, Polis Şefi Krantz çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak stabil olduğunu belirtti.

Drury'nin ise sol kolundan ve sağ elinden vurulduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.