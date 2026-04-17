Salı günü Şanlıurfa'da çarşamba günü ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları toplumsal bir infial yaratırken, saldırıların ardından sosyal medyada paniğe neden olacak çok sayıda paylaşım için gözaltı işlemi uygulandı.



BOMBALI SALDIRI YAPACAĞIM DEDİ, EVİNDE CEPHANELİK BULUNDU



Burak Doğan'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Telegram’dan Maraş’taki saldırıyla alakalı bomba fotoğrafı ve bombalama yapacağına yönelik mesajlar atan lise öğrencisi çocuk, gözaltına alındı.



Şahsın evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.