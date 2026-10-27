Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eğitim camiasını ve ilçeyi yasa boğan trajik bir ölüm meydana geldi. Olay, saat 13.30 sıralarında İhsan Yılmaz İlkokulu'nda yaşandı.

DERSTE ANİDEN YERE YIĞILDI

Edinilen bilgilere göre, 3'üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Ömer Halis Yıldırım, okulda bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Küçük çocuğun hareketsiz kaldığını gören öğretmenleri ve okul yönetimi durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine okula hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Yıldırım, acil koduyla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına ve dakikalar süren kalp masajına rağmen 9 yaşındaki Ömer Halis kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen talihsiz çocuğun yapılan ilk incelemelerde kalp krizi geçirmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Minik öğrencinin ani ölümü ailesini, öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.