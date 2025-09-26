Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki kentteki bir okulda, gece saatlerinde bir kişinin çırılçıplak şekilde dolaştığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşım üzerine Sakarya Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, incelemede söz konusu kişinin, okulun gece bekçisi olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir. İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup, hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.