CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çağrısını yeniledi ve “Bu ülkeyi yoksulluktan, haksızlıktan kurtarmak isteyen hepsi, bu ülkenin demokrasisinden yana olan muhalefette bir özgüven patlaması ve karşımızdaki iktidardaysa dizlerin titremesi söz konusudur. Bir kez daha davet ediyoruz. Hodri meydan. Cesaretiniz varsa çıkın karşımıza” dedi.

Özel partisinin grup toplantısında kürsüye elinde bir okulun kantin veresiye defteri ile çıkan Özel şunları söyledi: “Gerçekten okuldaki veresiye defterini, insan 11-A’daki Ziya’nın 75 liralık borcunu, Lara’nın 15 liralık borcunu, 9-B’deki Filiz’in 20 liralık borcunu, 9- A’daki Fethiye’nin 43 liralık borcunu görünce ne diyeceğini şaşırıyor. Bu ülkenin kantinlerinde, bu ülkenin evladına bir kaşarlı tost alamayacak kişiye tostu yarımdan kesip 50 liraya bir çocuğa tost verildiğini, onun da veresiye kaydedildiğini görüyorsunuz. Evlatlarımızı veresiye defterlerine düşürenleri sonra da bir tarafta kendi sefalarınızı sürenleri, bu milletin elinden hiçbir şey kurtaramayacak, hiçbir şey kurtaramayacak.”

AİLE HANEDANI

AKP’li genç siyasetçilere seslenen Özel şunları söyledi: “Birisinin Tayyip Erdoğan’ın karşısına geçip, ya ne diyorsa ‘Dede, baba, reis, genel başkanım, Cumhurbaşkanım nereye götürüyorsun topu? Biz kazanırken iyiydi ya. Bir kere kaybettik, niye topu kesiyoruz? Sen yorulduysan dinlen. Topu ver. Biz maça çıkıyoruz. Belki yeneriz, belki yeniliriz” demesi gerekir. Ya AK Parti kendi içinde bu demokratik itirazı üretecek, güçlendirecektir. Ya da bir ailenin hanedanına teslim olup, siyasete gençlik kollarından, 18’li yaşlarından beri emek verenlerin bir şey olamayacağı, evlatların, damatların, her hukuksuzluğu yapan atanmışların at koşturacağı bir siyaset olacak.”

Bu fotoğraf ülkeyi yönetenlerin utancıdır

Özel, ekonomik krizin boyutunu Ankara Ulus’taki bedava elma izdihamına ait fotoğrafı göstererek şöyle anlattı: “Ulus’ta hani evde kalacak kadar kira olmadığı için geceliği 100 - 200 lira olan korkunç otellerde kalan emeklilerin gündüzleri dolaştığı Ulus’ta bir hayırsever elma dağıtmaya kalkıyor. Burada emeklilerin arasındaki ücretsiz belki 1 kilo bile değil; bir - iki tane elma için giriştikleri mücadele, ortaya çıkan hazin tablo hepimizi derinden yaralamıştır. Bu fotoğraf Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin utançlarıdır.”