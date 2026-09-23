Manisa Turgutlu’da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında saat 07.59’da 9-C sınıfı öğrencisi H.O., av tüfeğiyle okulda okuyan öğrencilere ateş açtı. Saldırıda 3’ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. Okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Öğrencilerin okula girişinden hemen önce sokakta meydana gelen silahlı saldırıda: aynı okulun 9-C sınıfı öğrencisi olan 2011 doğumlu 15 yaşındaki saldırgan H.O. silahla rastgele ateş açtı.

Saldırgan öğrenci H.O. olaydan 2 saat sonra gözaltına alındı. Yaralanan öğrenciler arasında 14 ila 17 yaşlarında öğrenciler bulunuyor.

BİR ÖĞRENCİ ENTÜBE EDİLDİ

İki 16 yaşındaki öğrencinin durumunun ağır olduğu, diğer öğrencilerin ise saçma yaralanmaları nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralı öğrencilerin tedavisi Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesi’nde sürüyor.

Saldırıda yaralanan öğrencilerden; 16 yaşında oldukları öğrenilen I.O ve B.S’nin hayati tehlikesi sürüyor. Yaralı öğrencilerden birinin entübe edildiği öğrenildi. Saçma saplanması nedeniyle çeşitli yerlerinden hafif yaralandıkları öğrenilen öğrenciler K.F.Y (15), H.E.B (15), K.B. (17), A.G. (17), B.T. (16) M.K. (16), N.M. (16) ve 14 yaşındaki R.D.’nin ise Turgutlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

BAKANLAR YOLA ÇIKTI

Saldırı haberinin duyulması üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Manisa’ya hareket ettiği aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da olayla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığını 3 müfettiş görevlendirildiğini ve okulda eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Provokatif paylaşım yaptığı belirlenen sosyal medya kullanıcılarına da soruşturma açıldı.

Veliler okula koştu

Sabah saat 07.59’da okulun kapısına gelen saldırgan H.O., okula giren öğrencilere hedef alarak ateş açtı. Silah sesleri üzerine panikleyen öğrenciler kaçışırken, olayı ve silah seslerini duyan veliler de okula koşuşturdu.

‘Okulda nöbet mi tutalım!’

Manisa'da yaşanan saldırısı sonrası, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve İstanbul’da yaşanan okul saldırılarının üzerinden 1 yıla yakın zaman geçmesine karşın bakanlıkların tedbir almakta geciktiği tepkisi yağdı. Saldırıyı duyar duymaz panikle okula koşan veliler, "Bizi okula almayan Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızı da okulda koruyamıyor” dedi.

HERKES ENDİŞELİ!

Bir başka veli ise çocuğunu okula gönderirken can güvenliği endişesi yaşadığını belirterek, “Çocuklarımızın eve sağ salim dönmesi için okul önlerinde veliler olarak biz mi nöbet tutalım?” yaşadıkları stresi aktardı. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve İstanbul’da yaşanan okul saldırılarında 2 öğretmen şehit olmuş 9 öğrenci ise hayatını kaybetmişti.

Annesi, babası ve dedesi gözaltında

Saldırının ardından yaya olarak kaçan H.O., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kameralarında şüphelinin okula geldiği anların görüntülendiği belirtildi. Lise 1. Sınıf öğrencisi saldırgan H.O’nun ilk ifadesinde, saldırının terör amacı taşımadığı, ‘kız meselesi’ ve ‘akran zorbalığı’ nedeniyle yapıldığı yönünde konuştuğu öğrenildi. Saldırganın emniyetteki sorgusu sürüyor. Öte yandan, emniyet birimleri saldırgan H.O.’nun annesi, babası ve dedesini de gözaltına aldı. H.O.’nun saldırıda kullandığı pompalı tüfeğin dedesi adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

ŞOKE EDEN İDDİA: GÜVENLİK GÖRDÜ, KOŞARAK KAÇTI!

MİLLİ Eğitim Bakanlığı okullara 36 bin bahçe görevlisi güvenlik görevlisi istihdam etmişti. Güvenlik görevlileri ilk sınavını dün Manisa’daki okul saldırısında verdi. Öğrenciler, saldırı sırasında okuldaki güvenlik görevlisinin saldırganı görür görmez kaçtığını belirtirken, skandal iddia hakkında Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel "gereği yapılacak" açıklamasında bulundu.

Okulların yarıdan fazlası Allah’a emanet!

31 bin okula bahçe görevlisi istihdam etmekle övünseler de, Türkiye’de ilk ve orta dereceli okul sayısı MEB’in en son resmi verilerine göre: 74 bin 759. Okullarda, “Bahçe görevlisi” adı altında görevlendirilen güvenlikçilerin maaşlarını, okullar veli bağışlarıyla ödemeye çalışıyor. Kadrolu istihdam edilen okul güvenlik görevlisi sayısı yok denecek kadar az: Mevcut haliyle dahi okulların yarısından fazlasında güvenlikçi yok.

Saldırıyla ilgili anında yayın yasağı

RTÜK, Manisa’da yaşanan okul saldırısına ilişkin haberlere yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadeler yeraldı: ''Manisa ili Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirilmiştir.”

Tekin döneminde 21 okul saldırısı!

AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana 56 ayrı okul saldırısı yaşandı. Saldırılarda 7 öğretmen ve 27 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıların 21’i Bakan Tekin döneminde.

İŞTE OKULLARDA YAŞANAN BAZI SALDIRILAR:

22 Kasım 2005: Mardin-Nusaybin okuldaki silahlı saldırıda 1 öğretmen öldü, 4 öğrenci yaralandı.

24 Mart 2006: İzmit Kocaeli’de bir öğrenci sınıfta arkadaşını bıçakladı. Öğrenci öldü.

24 Mart 2006: İstanbul-Beşiktaş’ta bir öğrenci, sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

30 Mart 2006: İskenderun’da bir öğrenci okul bahçesinde sınıf arkadaşını bıçakladı.

27 Nisan 2006: Adana’da kız öğrenci 17 yaşındaki erkek arkadaşını sınıfta vurup, öldürdü.

25 Eylül 2012: İzmir’de bir öğrenci okulda öğretmeni Sevilay Durukan’ı bıçaklayarak öldürdü.

22 Mart 2017: Rize’de öğrenci kavgasında bir çocuk öldü.

5 Mayıs 2017: Bursa’da bir öğrenci, arkadaşını öldürdü.

15 Aralık 2017: İzmir’de iki öğrenci lise müdürü Ayhan Kökmen’i öldürdü.

5 Nisan 2018: Eskişehir’de üniversite öğrencisi, 4 akademisyeni öldürüp, 3 kişiyi yaraladı.

19 Ekim 2018: İstanbul/Maltepe’deki bir okulda iki öğrenci grubu birbirini kantinde bıçakladı. 2 öğrenci yaralandı.

2 Ocak 2019: Ankara’da üniversiteli H.İ.H, araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i öldürdü.

17 Şubat 2020: Ankara’da M.A adlı okul güvenlik görevlisi müdürü yaralayıp, okulda kendini öldürdü.

12 Mart 2021: Çorum’da S.K adlı veli oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi serviste öldürdü.

22 Kasım 2022: Kastamonu’da 17 yaşındaki öğrenci, lise müdür yardımcısını bıçakladı.

30 Kasım 2022: Mersin’de bir öğrenci 12 yaşındaki sınıf arkadaşı Fatma Nisa Yürekli’yi bıçaklayarak öldürdü.

5 Mayıs 2023: Bursa’da F.Y adlı veli, okul müdür yardımcısını okulda silahla yaraladı.

7 Mayıs 2024: İstanbul’da Y.K adlı öğrenci Okul Müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla öldürdü.

25 Ekim 2024: Karaman’da A.G adlı öğrenci, öğrenci Eren Parlak’ı (16) okulda öldürdü.

17 Şubat 2025: Konya’da B.S.E. adlı öğrenci dekan yardımcısını yaraladıktan sonra intihar etti.

9 Mayıs 2025: Giresun’da A.T adlı eski güvenlikçi, temizlikçiler R.Ç ve Y.Ç’yi okulda silahla öldürdü.

12 Haziran 2025: B.O adlı kişi adam okulu basıp, rehber öğretmeni öldürdü.

30 Ağustos 2025: İstanbul’da A.K adlı saldırgan, Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 yaşındaki bir kızı vurup öldürdü.

23 Ekim 2025: Kayseri’de F.K. adlı kişi, Erciyes Üniversitesi kampüsünde eski karısını öldürdü.

2 Mart 2026: İstanbul’da 17 yaşındaki öğrenci F.S.B, öğretmeni Fatma Nur Çelik’i öldürüp,3 öğretmeni de yaraladı.

14 Nisan 2026: Şanlıurfa’da Ö.K adlı eski öğrenci okulu basıp rastgele ateş etti. 16 öğrenciyi yaralayan saldırgan öğrenci, polisler gelince kendisini öldürdü.

15 Şubat 2026: Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli okulu basıp, 9 öğrenci ve 1 öğretmeni ateşli silahla vurarak öldürdü.

Okul şehidi öğretmenlerimiz

Fatmanur Çelik: İstanbul Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik, 12 Mart’ta 17 yaşındaki öğrenci F.S.B. tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda katledildi. Fatma Nur öğretmen, sesleri duyup kapıyı tutarken bıçağın hedefi oldu. Aynı saldırıda Z.A., isimli bir diğer öğretmen ve 15 yaşındaki öğrenci S.K. da yaralandı.

Ayla Kara: Kahramanmaraş’taki okul saldırısında 56 yaşındaki Ayla Kara, saldırgan İsa Aras Mersinli ateş açtığı sırada koridordaydı. Koşarak sınıfa girip kendini öğrencilerine siper ederek üstlerine kapandı. Kurşunların hedef olan öğretmen görevi başında şehit oldu.

Muhammed Öz: Öğretmen Muhammed Öz, Konya’da görev yaptığı okulda görevi başındayken arkadaşı B.O. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Katil zanlısı elini kolunu sallaya sallaya silahla okula girdi, cinayeti işledi ve çıktı.

7 Bakanlık imza attı, 17 saat sonra saldırı yaşandı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıdan 17 saat önce, 7 bakanlık “Güvenli okul” için protokol imzalamışlardı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla, 7 bakanlık arasında, ‘Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü”, Manisa’daki saldırıdan sadece 17 saat önce imzalandı. Bakanlar, okul güvenliği için her türlü tedbirin alındığını anlattı.

‘31 BİN GÖREVLİ’

Okullarda alınan fiziki güvenlik tedbirlerine ilişkin Manisa’daki saldırıdan sadece 17 saat önce bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “İlk defa bu sene okullarımızda 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam ettik. Okul güvenliğiyle ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden riskli olan okullarımızda polisimizi sürekli görev yapmak üzere görevlendirdik” demişti.

ALLAH’TAN NİYAZ ETTİ

Üçüncü derece ve dördüncü derece riskli okullarda polis irtibat görevlileri olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, “Bunların neticesinde inşallah 2026-2027 eğitim öğretim yılının daha huzurlu, daha güvenli geçmesini niyaz ediyoruz. Biz öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gelmelerini, okulda huzurlu bir şekilde eğitim öğretim görmelerini ve sağ salim tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Aldığımız bütün tedbirlerin gayesi, maksadı bundan ibaret” diye konuştu.

Bakanlar şehit öğretmenleri unuttu

İçişleri Bakanlığı’ndaki törende Bakan Mustafa Çiftçi; Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da geçen eğitim yılında yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 9 öğrenciye rahmet dilerken, okul saldırılarında hayatını kaybeden 56 yaşındaki matematik öğretmeni Ayla Kara ile biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’i unuttu.

ÖĞRETMENE BEYAZ ÖNLÜK GÜVENLiĞiN PARÇASIYMIŞ

MEB Yusuf Tekin önceki gün yapılan okul güvenliği toplantısında sözlerine, geçen yıl yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden Fatma Nur Öğretmen ve Ayla Öğretmen ile 9 öğrenciye rahmet dileyerek başladı. Okul saldırılarını sadece güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmediklerini vurgulayıp, güvenli okul ikliminin güçlendireceklerini söyledi. Öğrencilerin, okulda cep telefonu kullanımını 2023 yılında yasakladıklarını hatırlatan Tekin, öğrenci devamsızlıklarının izlenmesi, rehberlik çalışmalarının yapılması, okula aidiyeti ortaya koyan okul formasının giyilmesi ve öğretmenlere zorunlu beyaz önlük şartının da okul güvenliğini arttırmanın bir parçası olduğunu sıralayıp, okula giren yabancıları ayırt etmek için çok önemli olduğunu belirtti.

Saldırıya tepki yağdı

YENİ Parti lideri Özgür Özel: Daha önce defalarca uyardık, öneriler sunduk.Veliler, ‘Acaba güvende mi?’ diye düşünüyorsa, ortada görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu ve yerine getirilmeyen kamu sorumluluğu vardır.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez: “Bu konu topyekun bir mücadeleyi, topyekun bir çabayı, çalışmayı ve bir koordinasyonu gerektirir.

CHP Milletvekili Ali Öztunç: Bu bakan maalesef Cumhuriyet’in değerleriyle, Atatürk’le, laik eğitimle uğraşmakta, bunlarla uğraştığı için de Milli Eğitim’e zaman ayıramamaktadır. Artık daha ne olması gerekiyor Yusuf Tekin’in istifa etmesi için.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD): Çocukların can güvenliğini sağlamak için önleyici ve sürdürülebilir çalışmalar yürütülmeli.

EĞİTİM İş Genel Başkanı Kadem Özbay: Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin mazereti kalmamıştır. Uyardık. Duymadınız. Anlattık. Görmezden geldiniz. Çözüm istedik. Sorumluluktan kaçtınız. Sorumluluk sizde!

TMMOB: Eğitimde gericiliğe, şiddeti besleyen politikalara karşı; bilimi, laikliği ve kamucu anlayışı savunmaya devam edeceğiz.

Bakanı istifaya çağırdılar

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanan Eğitim Sen üyesi öğretmenler, okullarda yaşanan şiddete karşı ses yükseltti. Eğitim emekçileri, Manisa Turgutlu’da okul içinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak yaralanan öğrencilere acil şifa diledi. MEB önünde yapılan açıklamada, saldırının çocukların, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin ne kadar hayati bir sorun olduğunu bir kez daha gösterdiği vurgulandı. Açıklama şöyle devam etti:

“Hiçbir öğrenci okula giderken, hiçbir eğitim emekçisi görevini yaparken şiddet tehdidiyle karşı karşıya kalmamalıdır. Öğrenciler için güvenli okul, eğitim emekçileri için güvenli çalışma ortamı, hepimiz için güvenli gelecek istiyoruz. Bu sorumluluğun muhatabı Milli Eğitim Bakanı istifa etmeli.”