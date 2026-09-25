Okul yıllarında derslerde zorlanan, sınav notları düşük gelen ve geleceğe dair tüm umutlarını yitiren genç bir kadının hayatı, aldığı cesur bir kararla tamamen değişti. İskoçya’da 15 yaşında eğitimi bırakıp bir sosis fabrikasında çalışmaya başlayan Cheryl Stewart, bugün elde ettiği başarı ve kazançla akademik notların her şey olmadığını tüm dünyaya kanıtlıyor.

HAYATIM FABRİKADA GEÇECEK DİYE DÜŞÜNÜYORDUM

Şimdilerde 39 yaşında olan Cheryl Stewart, çocukluk yıllarında klasik eğitim sistemine uyum sağlamakta büyük güçlük çekti. Liseden oldukça düşük notlarla ayrıldığında elinde mesleki bir yetenek bulunmuyordu. O günleri anlatırken "Okuldan çıktığımda doğru düzgün bir e-posta bile yazamıyordum. Beynim farklı çalışıyordu ve eğitim ortamında başarılı olamıyordum. Hayatımın geri kalanını bir fabrikada paketleme yaparak geçireceğimi sanıyordum" sözleriyle yaşadığı çaresizliği ifade ediyor.

SATIŞ ELEMANLIĞINDAN DEV İLAÇ PROJELERİNİN YÖNETİMİNE

Sosis fabrikasında çalışırken bir yandan üniversitede fotoğrafçılık eğitimi alan Cheryl, altı ay sonra cesaretini toplayarak idari bir işe başvurdu. 18 yaşına geldiğinde bir tıbbi araştırma şirketinde alt kademeden veri girişi elemanı olarak işe başladı.

AYLIK 323 BİN LİRA KAZANIYOR

Akademik diploması veya özel bir uzmanlığı olmamasına rağmen iş başında kendini sürekli geliştiren genç kadın, basamakları hızla tırmandı. 26 yaşında proje yöneticiliğine yükselen Stewart, tam 13 yıldır deneysel ilaçların klinik test süreçlerini yönetiyor. Günümüzde yıllık geliri 60 bin sterlini (yaklaşık 3 milyon 885 bin 114 TL- aylık ortalama 323.759,50 TL) bulan Cheryl, azmin eğitim notlarından çok daha değerli olduğunu gösteriyor.

BAŞARISINI YAZARLIKLA TAÇLANDIRDI

İş hayatındaki başarısıyla yetinmeyen Cheryl Stewart, geçtiğimiz dönemde kalemine güvenip yazarlığa adım attı. Kendi sektöründen esinlenerek "Elderidge: Committed" adlı bir tıbbi gerilim romanı yazan Stewart, ayrıca iki adet çocuk kitabı yayımladı.

Okul çağında büyük baskı altında hisseden gençlere seslenen başarılı kadın, "Sınavlarda ve derslerde iyi olmamanız dünyanın sonu değil. Okul, hayat hikayenizin sonu değil; sadece başlangıcıdır. Ben 15 yaşındaki halimden bambaşka bir insana dönüştüm. Önemli olan pes etmemek ve kendinize bir şans vermektir” açıklamasında bulundu.