Şahinbey Kaymakamlığı tarafından yürütülen ön inceleme sonucunda, Nesrin Mehmet Abar İlkokulu müdürü Ökkeş Hançer hakkında “görevi kötüye kullanma ve kamu zararına neden olma” iddialarıyla soruşturma izni verilmesinin uygun olduğuna karar verildi. İnceleme dosyasında, okulda malzeme alınmış gibi gösterilerek anlaşmalı şirketler üzerinden “naylon fatura” düzenlendiği ve usule aykırı işlemlerle kamu zararına yol açıldığı yönünde iddialar bulundu.

İDDİALAR DİLEKÇEYLE SAVCILIĞA TAŞINDI

Olay, okulda görev yapan müdür yardımcısı Müslüm Kaya ile güvenlik görevlisi Yusuf Doğan’ın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri dilekçeyle gündeme geldi.

Dilekçede, okul müdürü Ökkeş Hançer’in: okula alınmış gibi gösterilen malzemeler için anlaşmalı temizlik şirketi üzerinden naylon fatura düzenlettiği, Suriyeli öğrenciler için gönderilen kıyafetleri satarak haksız kazanç sağladığı, sigortasız personel çalıştırdığı, personeli fazla çalıştırarak mağdur ettiği, Okul Aile Birliği gelirlerinden bir kısmının Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli bir şube müdür vekiline gönderildiği iddialarına yer verildi.

LİMİT AŞIMI RAPORA GİRDİ

Kaymakamlığa ulaşan ön inceleme raporunda, 2024 yılında okul tarafından yapılan gıda ve temizlik alımlarına ilişkin ödeme belgeleri incelendi. Yapılan incelemede EMT Yemek Gıda Danışmanlık Limited Şirketi’nden 387 bin 822 TL ve 365 bin 795 TL tutarında gıda alımı, 330 bin 369 TL tutarında temizlik malzemesi alımı için 18 Eylül 2024’te ödeme emri düzenlendi. Raporda, 2024 yılı için doğrudan temin limitinin 622 bin 756 TL olduğu hatırlatılarak, söz konusu gıda alımlarının bu sınırı yaklaşık 130 bin TL aştığı değerlendirildi. Ödeneklerin kuruma alımlardan sonra gönderildiği ve okulun yemek hizmetini sürdürebilmek için borçlandırıldığı da inceleme notlarında yer aldı.

YÜZ BİNLERCE LİRALIK TRANSFER İDDİASI

Ön incelemede banka hareketleri de incelendi. İncelemede, okul müdürü Ökkeş Hançer’in hesabına 2024 yılı içinde parça parça toplam yüz binlerce liralık transferler yapıldığı, bazı para gönderimlerinin “borç ödeme” açıklamasıyla gerçekleştirildiği, aynı tarihlerde okul tarafından ilgili şirketlere ödeme emri düzenlendiği tespit edildi. Raporda ayrıca Hançer’in hesabından yüksek tutarlı para çıkışları ile bazı kişilerden geri ödeme şeklinde transferler gerçekleştiği ve bu işlemlerin şüpheli bulunduğu kaydedildi. İnceleme dosyasında, müdür yardımcısı Müslüm Kaya’nın banka hesap hareketlerine de yer verildi. Buna göre, okul müdürü Ökkeş Hançer tarafından Kaya’nın hesabına farklı tarihlerde yüz binlerce liralık para transferleri yapıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Tüm bulguların değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan ön inceleme raporunda, okulda malzeme alınmış gibi gösterilerek şirketler üzerinden naylon fatura düzenlendiği ve kamu zararına yol açıldığı iddialarının araştırılması gerektiği ifade edildi. Bu nedenle Şahinbey Kaymakamlığı, okul müdürü Ökkeş Hançer hakkında soruşturma izni verilmesinin uygun olacağı yönünde karar aldı. Dosyada sorumluluğu bulunabilecek diğer personelin de soruşturma kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi

“DENETİMSİZLİK BU TÜR OLAYLARA ZEMİN HAZIRLIYOR”

Konuya ilişkin SÖZCÜ’ye değerlendirmede bulunan CHP’li Uğur Kalkan, okulların bu tür iddialarla gündeme gelmesinin eğitim sistemi açısından kaygı verici olduğunu söyledi. Kalkan, “Okullarımızın bu tür haberlerle gündeme gelmesi gerçekten üzüntü verici. Eğitim kurumlarının adı usulsüzlük, yolsuzluk ve kamu zararına yol açan iddialarla anılmamalı. Ancak görüyoruz ki bazı okullar adeta kendi kaderine terk edilmiş durumda. Yeterli ve düzenli denetim yapılmadığında bu tür sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz hale geliyor” dedi.