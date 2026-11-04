İzmir'in Konak ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nün bahçesinde palmiye ağacını yaktıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki öğrenci hakkında fidan dikme yönünde adli kontrol kararı verildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrenciler, çıkarıldıkları hakimlikçe 50'şer fidan dikmeleri yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kampüs bahçesinde 3 Kasım'da palmiye ağacının ateşe verilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.
Polis ekipleri iki öğrenciyi gözaltına alırken okul idaresi de öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.