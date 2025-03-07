Yeni eğitim öğretim yılında bazı okullara sabun bile konulamadı, temizlik en büyük sorun oldu. Okullarda temizliği veliler yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 yıldızlı otelde toplantı düzenlediği ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Ocak 2025’te ihale düzenleyerek çalıştay için hizmet alımı yapacağını duyurdu. İhale sonucunda bir organizasyon firmasıyla 16 milyon 950 bin TL’lik sözleşme yapıldı. MEB’in “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çalıştayı” 3-7 Şubat tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’daki Eliz Convention Center Thermal Hotel’de yapıldı. Toplantının günlüğü 4 milyon 238 bin TL’ye denk geldi.

Devletin kasasından 16 milyon 950 bin lira çıkan çalıştayı eleştiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, şunları söyledi:

Bakan Yusuf Tekin

EMEKÇİYE SEFALET

“Öğretmenler odasındaki çay için tasarruf diyorlar, okul temizliğine gelince para yok, öğretmene asgari ücretin altı maaş, kendilerine gelince lüksten, itibardan vazgeçmiyorlar. Türkiye Yüzyılı dedikleri sefalet yüzyılı oldu, Maarif Modeli dedikleri de öğrenciye, öğretmene sefalet, iktidara bürokrata saltanat.”